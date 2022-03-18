Мошенники от имени НБУ просят украинцев перевести средства в криптовалюте якобы в помощь ВСУ, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



"Нацбанк Украины зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте", - сообщили в Центре при СНБО.



Были обнаружены два таких фейковых адреса:

В ЦПИ предупредили, что Нацбанк не рассылает электронные письма гражданам и не собирает средства на помощь в криптогаманке.Перечислить средства на помощь ВСУ можно здесь . Послать деньги украинцам, страдающим от войны, можно здесь "Будьте осторожны! Помогайте только через проверенные организации и используйте только проверенные счета!" - отметили в Центре при СНБО.

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