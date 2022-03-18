Мошенники от имени НБУ просят украинцев перевести средства в криптовалюте якобы в помощь ВСУ, - Центр при СНБО
В Украине мошенники рассылают письма от имени Нацбанка с просьбой прислать средства в криптовалюте в помощь военным
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"Нацбанк Украины зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте", - сообщили в Центре при СНБО.
Были обнаружены два таких фейковых адреса:
Перечислить средства на помощь ВСУ можно здесь. Послать деньги украинцам, страдающим от войны, можно здесь .
"Будьте осторожны! Помогайте только через проверенные организации и используйте только проверенные счета!" - отметили в Центре при СНБО.
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