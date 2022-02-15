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"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении": "Суспильне" обратится к правоохранителям по поводу поддельных документов Алины Паш

15 февраля, 2022 вторник
18:45
Культура

Председатель правления "Суспильного" Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы по поводу поддельных документов победительницы Нацотбора на Евровидение-2022 Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Об этом Чернотицкий написал в Facebook.

"Кроме того, как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно выдачи поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - написал он.

Чернотицкий добавил, что "Суспильный" получит официальный ответ от Госпогранслужбы на запрос о справке певицы 16 февраля до 11:00.

"После обеда (16 февраля, - ред.) будет собран оргкомитет, на встречу будет приглашена Алина Паш и будут приняты соответствующие решения", - отметил председатель правления НСТУ.

Также Чернотицкий заявил, что есть вероятность, что вместо Алины Паш представлять Украину на Евровидении-2022 будет группа Kalush Orchestra, которая на Нацотборе заняла второе место.

"Возможно ли, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и его дисквалифицируют, соответственно и победителем становится другой", - пояснил Чернотицкий.

  • Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на "Суспильном" победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.
  • Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
  • Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.
  • Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.
  • 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

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15 февраля
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