Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Введение военного положения повлияло на структуру обращений в Национальный банк. Теперь самый распространенный вопрос – кредитные каникулы во время военного положения. НБУ получил 614 письменных обращений от клиентов банков и 584 – от клиентов небанковских финансовых учреждений по кредитным каникулам.

На втором месте – вопрос урегулирования просроченной задолженности, что составляет 18% всех письменных обращений за II квартале 2022 года. Также получены письменные обращения по вопросам невыплаты страхового возмещения (11%), блокирования и арестов счетов (11%), проблемы с переводами (6%).

Среди письменных обращений 19% (909 обращений из 4886) имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг. Частые нарушения зафиксированы в работе страховых компаний (52%) и коллекторских компаний (44%).

Среди проблемных вопросов работы банков и небанковских финансовых учреждений остаются мошеннические действия с использованием электронных платежных средств и их реквизитов. Наибольшими проблемными вопросами работы страховых компаний является невыплата страхового возмещения и несогласие с размером страхового возмещения.

При этом в НБУ отмечают, что 17 тысяч устных и письменных обращений за ІІ квартал – это значительно меньше, чем обычно получает Нацбанк за три месяца. Это объясняют временной приостановкой деятельности ряда финансовых учреждений из-за войны в Украине.

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