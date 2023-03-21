Мощун стал первым большим шагом нашего государства к победе в войне, - Зеленский
Сегодня, 21 марта, Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений в войне с Россией
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении .
"Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун - маленькая деревня в Киевской области, которая стала первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что были и другие победоносные бои: битвы за Гостомель, Ирпень, остров Змеиный, борьба на Черниговщине и Сумщине. Также он упомянул и о контрнаступлении на Харьковщине.
"Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, поразивший мир украинский героизм – все это родилось именно там... В городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что сегодня он почтил героев битвы за Мощун. Он отметил, что там будет построен мемориал в честь украинских защитников и обычных жителей Мощуна, чья жизнь унесла война.
Кроме того, Зеленский провел разговор с президентом Чили. Они обсудили видение актуальной ситуации в международных отношениях.
"Я проинформировал господина Президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал и о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно", - сказал президент.
Также он отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, которые сражаются именно на Донбассе.
- Премьер-министр Японии Фумио Кишида 21 марта прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они подписали совместное заявление о глобальном партнерстве между странами.
- Также 21 марта Владимир Зеленский заявил , что в мае примет участие в саммите G7, который будет проходить в Хиросиме в Японии. Присутствует президент в онлайн формате
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное