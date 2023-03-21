Мощун стал первым большим шагом нашего государства к победе в войне, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении .

"Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун - маленькая деревня в Киевской области, которая стала первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что были и другие победоносные бои: битвы за Гостомель, Ирпень, остров Змеиный, борьба на Черниговщине и Сумщине. Также он упомянул и о контрнаступлении на Харьковщине.

"Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, поразивший мир украинский героизм – все это родилось именно там... В городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что сегодня он почтил героев битвы за Мощун. Он отметил, что там будет построен мемориал в честь украинских защитников и обычных жителей Мощуна, чья жизнь унесла война.

Кроме того, Зеленский провел разговор с президентом Чили. Они обсудили видение актуальной ситуации в международных отношениях.

"Я проинформировал господина Президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал и о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно", - сказал президент.

Также он отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, которые сражаются именно на Донбассе.