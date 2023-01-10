Но этот вопрос поднялся с мертвой точки только в октябре, когда ПС ВСУ получили первый мощный ЗРК IRIS-T от Германии. Впоследствии Украина начала получать и другие зенитные ракетные комплексы, в том числе NASAMS, о котором мы и поговорим в этом материале.

ЗРК NASAMS: долгий путь к Воздушным силам ВСУ

Говоря о NASAMS, здесь нелишне будет упомянуть, что эта система как один из потенциальных вариантов для усиления ВСУ рассматривалась не только в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, но и раньше.

Речь идет о видении Воздушных Сил ВСУ-2035, которое было принято в мае 2020 года. В ней говорилось, что зенитные ракетные войска должны быть оснащены современными зенитно-ракетными комплексами от зарубежных компаний. Тогда речь шла об оснащении ПС ВСУ 36-40 единицами зенитных ракетных комплексов типа NASAMS или подобных.

Оснащение ВС ВСУ ЗРК NASAMS рассматривалось еще до 24 февраля 2022 года. Фото: twitter.com/oleksiirezniko

После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Украина испытала острую нехватку более современных советских зенитных ракетных комплексов, которые помогли бы защититься от российских ракет.

Одной из таких систем и является NASAMS – в конце марта президент Украины Владимир Зеленский обратился в Норвегию с просьбой предоставить Украине этот зенитный ракетный комплекс. Через месяцы ожиданий, а именно в июле, стало известно, что Украина получит по меньшей мере две батареи ЗРК NASAMS в рамках оборонной помощи от США, впоследствии Пентагон уточнил, что поставят еще шесть батарей.

7 ноября глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что первые комплексы NASAMS уже прибыли в Украину, а ракетная атака РФ по объектам в Украине 15 ноября стала первым испытанием для этого ЗРК в Украине, с которой он справился со 100% эффективностью. — из 10 пусков было сбито 10 российских ракет.

Впоследствии стало известно, что американская компания Raytheon также получила контракт на 1,216 млрд долларов на изготовление ЗРК NASAMS для Украины со сроками исполнения до 28 ноября 2025 года. Кроме того, в США также ищут, в каких странах с Ближнего Востока можно "одолжить" эти ЗРК, чтобы впоследствии отправить их в Украину.

История появления NASAMS и его возможности на поле боя

Когда в 1990-х годах Норвегия ощутила потребность в замене своей зенитной ракетной системы Improved Hawk (модернизированной версии ЗРК MIM-23 Hawk), то решила, что не будет покупать готовое решение, а сделает собственную систему.

ЗРК "Improved Hawk". Фото: building-tech.org

Для этого норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace обратилась к американской Raytheon с идеей взять их ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и адаптировать ее для пусков с наземной пусковой установки.

Идея оказалась удачной и уже в 1994 году Норвегия приняла на вооружение первое поколение зенитного ракетного комплекса Norwegian Advanced Surface to Air Missile System или NASAMS-I.

В 2000-х годах в Норвегии решили усовершенствовать свой ЗРК, первые NASAMS-II норвежская армия получила в 2006 году. Модернизированные системы усовершенствовали, в частности, новыми радарами. Также они стали более мобильными по сравнению с предыдущей версией.

В конце концов, в 2019 году воздушные силы Норвегии получили на вооружение третью и интересную версию комплекса NASAMS-III. Система получила ряд важных обновлений. Во-первых, модернизированная пусковая установка получила возможность запускать управляемую ракету AIM-9X Sidewinder Block II и ракету большой дальности AMRAAM-ER, а также совместимость с германским зенитным ракетным комплексом IRIS-T. Во-вторых, норвежский комплекс получил улучшенную систему управления огнем и "опцию" объединять большее количество как радаров, так и пусковых в одну обширную сеть.

В последней модернизации NASAMS-III этот зенитный ракетный комплекс может запускать ракеты, способные уничтожать цели на дальности до 40 км, а также на высоте до 20 км. Ракета имеет скорость до 4 махов и вес боевой части около 20 кг.

Для поиска целей используется AN/MPQ-64 Sentinel. Эффективная дальность обзора – 40 км (максимальная – 75 км), по высоте – 40 км. Кроме того, зенитный ракетный комплекс NASAMS также "умеет" получать информацию и от других радаров.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Еспресо.