Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"На фоне террористической тактики вытекает на повестку дня задача защиты критической инфраструктуры. Я именно с этим связываю передачу систем ПВО короткого и среднего радиуса действий. На фоне очень критической зависимости мирного населения от работы этих объектов - они никогда не защищались - теперь будут браться под усиленную охрану. Никто не мог подумать, что в XXI веке подобные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, будут под ударами страны, имеющей такие большие способности", - отметил эксперт.

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По мнению Рябых, реакция международного сообщества не является "такой действенной, как хотелось бы".

"Мне кажется, что этот сигнал с ракетой Х-55 должен очень серьезно и тщательно рассматриваться, потому что эта ракета может нести на себе боеголовку в 350 килотонн. Это очень мощный намек того существа, которое засело в Кремле", - подытожил он.