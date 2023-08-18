"Мощные вещи для Украины": Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от партнеров
В пятницу, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты помощи партнерам
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Готовим мощные вещи для Украины, усиления нашего государства, наших воинов. Сегодня и в целом на этой неделе именно такая задача главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности для нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров. Мы делаем все, чтобы накануне Дня Независимости. нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира. Наша команда сейчас работает особенно интенсивно", - сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что новости для Украины будут не только от соседей с ЕС, но и других регионов.
"Новости для Украины – увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы поступления оружия от западных партнеров и ситуация на фронте.
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