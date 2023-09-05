Мощные дожди и наводнения в Испании: погибли не менее 5 человек
Из-за мощного шторма, сопровождавшегося сильным ветром и ливнями, в Испании погибли уже пять человек, непогода также привела к значительным разрушениям.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Ненастье со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом накрыло Испанию в эти выходные.
В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье по данным метеорологической службы выпало 215 миллиметров осадков. Приблизительно 10 тысячам жителей было запрещено выходить из домов на несколько часов из-за опасных наводнений. Ненастье продолжилось и в понедельник, 4 сентября.
По данным местных властей, в провинции Толедо, к югу от Мадрида, в понедельник были обнаружены тела троих мужчин. Тело одного из погибших обнаружили в автомобиле, еще одного обнаружили в гаражном лифте. Кроме того, тело 50-летнего мужчины было извлечено из стока.
Еще двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли, утонувшие в бурной воде, при попытке пробраться в ущелье на северо-востоке Испании.
Тем временем продолжаются поиски мужчины, который путешествовал с женой и двумя детьми в Мадриде в воскресенье вечером. Их автомобиль был снесен водами вышедшей из берегов реки Альберче. Жена и дочь смогли спастись, а 10-летний сын залез на дереве и был найден там через несколько часов.
Пропавшими без вести считаются еще по меньшей мере два человека.
- Тем временем на юге Испании этим летом из-за засухи полностью пересохла большая лагуна. Также бушевали масштабные пожары.
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