Мощные дожди и наводнения в Испании: погибли не менее 5 человек

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Ненастье со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом накрыло Испанию в эти выходные.

В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье по данным метеорологической службы выпало 215 миллиметров осадков. Приблизительно 10 тысячам жителей было запрещено выходить из домов на несколько часов из-за опасных наводнений. Ненастье продолжилось и в понедельник, 4 сентября.

По данным местных властей, в провинции Толедо, к югу от Мадрида, в понедельник были обнаружены тела троих мужчин. Тело одного из погибших обнаружили в автомобиле, еще одного обнаружили в гаражном лифте. Кроме того, тело 50-летнего мужчины было извлечено из стока.

Еще двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли, утонувшие в бурной воде, при попытке пробраться в ущелье на северо-востоке Испании.

Тем временем продолжаются поиски мужчины, который путешествовал с женой и двумя детьми в Мадриде в воскресенье вечером. Их автомобиль был снесен водами вышедшей из берегов реки Альберче. Жена и дочь смогли спастись, а 10-летний сын залез на дереве и был найден там через несколько часов.

Пропавшими без вести считаются еще по меньшей мере два человека.