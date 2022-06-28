Мощности завода-производителя "байракторов" сосредоточатся на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников

По словам министра, от 24 февраля Министерство обороны Украины поставило на вооружение наших военных до полусотни байракторов. Еще несколько законтрактованы и оплачены МОУ и ожидают их уже в июле. Министерство также получило от командования Вооруженных Сил Украины новый запрос, согласно которому на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении нужд украинских военных. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников.

"Я не устану повторять - мы единственные, сильные, смелые и мотивированные, - подчеркнул Алексей Резников. - Ни одна армия не одолеет народ, который так объединен... Сегодня мы являемся тем символом победы и свободы, символом демократического свободного мира. Мы едины , и с нами весь мир, в стремлении к победе. И именно так и будет”.

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