Мощности газового экспорта РФ упали в 8 раз, - Закревский
Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский сообщил, что ситуация с экспортом энергоносителей РФ катастрофическая – он упал в 8 раз
Об этом Андрей Закревский рассказал в эфире Еспресо.
"Россия ничего не зарабатывает. Год назад я говорил, что добыча будет достигать уровня внутреннего потребления в России плюс 50 млрд кубометров экспорта, то сейчас уже все аналитики признали это как факт. В этом году таковы ее максимальные экспортные мощности", - сказал Закревский.
Эксперт также отметил, что это в восемь раз меньше, чем в прошлом году.
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