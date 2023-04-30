Об этом Андрей Закревский рассказал в эфире Еспресо.

"Россия ничего не зарабатывает. Год назад я говорил, что добыча будет достигать уровня внутреннего потребления в России плюс 50 млрд кубометров экспорта, то сейчас уже все аналитики признали это как факт. В этом году таковы ее максимальные экспортные мощности", - сказал Закревский.

Эксперт также отметил, что это в восемь раз меньше, чем в прошлом году.