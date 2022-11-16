"Мощностей не хватит": Гайдай рассказал о ситуации с энергоснабжением Луганщины
В Луганской области сложилась неутешительная ситуация с энергоснабжением
Об этом в Telegram рассказал глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.
"В регионе разрушено оборудование Северодонецкой ТЭЦ, повреждена Луганская ТЭС в Счастье - оставшихся мощностей не хватит для стабильного электроснабжения оккупированной в 2022 году территории Луганщины", - написал он.
Впрочем, по его словам, ВСУ добились успехов на Сватовском и Кременском направлениях, поэтому все больше территории Луганщины освобождается, и там можно проводить стабилизационные мероприятия.
- 11 ноября Роман Власенко, глава Северодонецкой районной военной администрации, сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное