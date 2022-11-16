Об этом в Telegram рассказал глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

"В регионе разрушено оборудование Северодонецкой ТЭЦ, повреждена Луганская ТЭС в Счастье - оставшихся мощностей не хватит для стабильного электроснабжения оккупированной в 2022 году территории Луганщины", - написал он.

Впрочем, по его словам, ВСУ добились успехов на Сватовском и Кременском направлениях, поэтому все больше территории Луганщины освобождается, и там можно проводить стабилизационные мероприятия.

11 ноября Роман Власенко, глава Северодонецкой районной военной администрации, сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.

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