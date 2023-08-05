Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что энергоблок одной из АЭС вышел из ремонта на 15 дней раньше. На какой именно АЭС отремонтировали блок, в Министерстве энергетики не уточнили, однако указали, что его мощность составляет тысячу мегаватт.

В Минэнерго отметили, что сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания в энергетике за время независимости Украины.



"Спасибо атомщикам, которые вывели из ремонта ранее плана блок атомной электростанции. Это важно, ведь именно атомная энергетика обеспечивает стабильность энергосистемы и генерирует более половины необходимой энергии. Работники всех видов генерации и распределительных сетей работают 24/7, чтобы вовремя подготовить энергосистему к зиме ", – добавил министр энергетики Герман Галущенко.