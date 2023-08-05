Мощность украинской электрогенерации увеличилась на тысячу мегаватт
В субботу, 5 августа, ранее плана из ремонта вышел атомный блок одной из АЭС, в результате чего мощность украинской электрогенерации увеличилась на тысячу мегаватт
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что энергоблок одной из АЭС вышел из ремонта на 15 дней раньше. На какой именно АЭС отремонтировали блок, в Министерстве энергетики не уточнили, однако указали, что его мощность составляет тысячу мегаватт.
В Минэнерго отметили, что сейчас идет самая масштабная ремонтная кампания в энергетике за время независимости Украины.
"Спасибо атомщикам, которые вывели из ремонта ранее плана блок атомной электростанции. Это важно, ведь именно атомная энергетика обеспечивает стабильность энергосистемы и генерирует более половины необходимой энергии. Работники всех видов генерации и распределительных сетей работают 24/7, чтобы вовремя подготовить энергосистему к зиме ", – добавил министр энергетики Герман Галущенко.
- 2 августа один из энергоблоков АЭС вывели в плановый ремонт , в результате чего снизилась мощность атомной генерации. Укрэнерго призвало к экономии электроэнергии.
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