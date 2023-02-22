Мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, – Зеленский
Президент Украины 22 февраля пообщался с лидерами четырех государств, в том числе с премьер-министром Великобритании
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
"Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон", - отметил Зеленский. – Было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как быстрота оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя».
Он добавил, что с премьером Великобритании также обсудили значительные политические вопросы, которые должны решить уже на этой неделе.
К слову, сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в телеграмме: "Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать".
Помимо премьера Британии, Зеленский сегодня пообщался с лидерами еще трех стран.
Он отметил, что в разговоре с президентом Пакистана речь шла о "безусловной важности сохранения полной силы и уважения к Уставу ООН, независимости наций и целостности государств". Также обсудили усилия Украины по обеспечению продовольственной безопасности и угрозы такой безопасности.
Президента Эстонии Зеленский поблагодарил за поддержку Украины на всех уровнях: оружие, санкции против России, политическую поддержку в европейских и евроатлантических структурах.
"Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к предстоящим событиям", - добавил Зеленский.
Также сегодня состоялся первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды – речь шла о мирных инициативах Украины, позиции по защите международного права, двустороннем сотрудничестве.
Владимир Зеленский отметил, что вторая половина этой недели "будет еще более активной с точки зрения международных отношений".
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