Мощная трехметровая ракета повредила 26 объектов Золочевской общины, - глава райсовета Кавецкий

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"В Золочевском районе это не в первое , уже третий раз к нам прилетели такие незваные гости . И последний прилет в Золочев нанес огромную беду. До 26 объектов были повреждены, а наибольший ущерб нанес наш кирпичный завод. Что касается пострадавших, то шесть человек получили легких ранений, потому что их жилье было ближе всего к взрыву, именно эти люди приехали к нам из Харьковской области.



Орест Кавецкий рассказал, что на сегодняшний день еще собираются заявки по ущербу и дальше на местах будут составляться акты разрушений, чтобы в ближайшем будущем приложить все силы на восстановление повреждений.



"Повреждены не только частные дома, также Золочевский замок получил незначительное повреждение, там выбиты два окна. Также в колледже сбито где-то до 35 окон. Была очень мощная волна от ракетного удара, потому что ракета современного образца и имела размер до трех метров с весом около тонны. , соответственно, имела огромную взрывную волну. Благодаря нашему Золочевскому замку, район администрации, который в полукилометре от эпицентра взрыва, не получил никаких повреждений, гора возле замка приостановила взрывную волну" - пояснил Кавецкий.



Глава райсовета добавил, что в городе не было роковых случаев, потому что люди не игнорируют сирен и дисциплинированы по поводу инструктажей, как вести себя во время тревог. Хотя на кирпичном и работало много людей, но во время сирены все пошли к укрытию.

14 июня силы ПВО сбили ракеты над Львовщиной и Тернопольщиной

Также глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что количество пострадавших в результате ракетного удара на Львовщине возросло до шести.