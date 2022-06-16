Мощная трехметровая ракета повредила 26 объектов Золочевской общины, - глава райсовета Кавецкий
Орест Кавецкий, председатель Золочевского районного совета отметил, что 14 июня город ощутил очень мощную взрывную волну в результате падения ракеты, которая была современного образца и имела размер до трех метров с весом около тонны
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"В Золочевском районе это не в первое , уже третий раз к нам прилетели такие незваные гости . И последний прилет в Золочев нанес огромную беду. До 26 объектов были повреждены, а наибольший ущерб нанес наш кирпичный завод. Что касается пострадавших, то шесть человек получили легких ранений, потому что их жилье было ближе всего к взрыву, именно эти люди приехали к нам из Харьковской области.
Орест Кавецкий рассказал, что на сегодняшний день еще собираются заявки по ущербу и дальше на местах будут составляться акты разрушений, чтобы в ближайшем будущем приложить все силы на восстановление повреждений.
"Повреждены не только частные дома, также Золочевский замок получил незначительное повреждение, там выбиты два окна. Также в колледже сбито где-то до 35 окон. Была очень мощная волна от ракетного удара, потому что ракета современного образца и имела размер до трех метров с весом около тонны. , соответственно, имела огромную взрывную волну. Благодаря нашему Золочевскому замку, район администрации, который в полукилометре от эпицентра взрыва, не получил никаких повреждений, гора возле замка приостановила взрывную волну" - пояснил Кавецкий.
Глава райсовета добавил, что в городе не было роковых случаев, потому что люди не игнорируют сирен и дисциплинированы по поводу инструктажей, как вести себя во время тревог. Хотя на кирпичном и работало много людей, но во время сирены все пошли к укрытию.
- 14 июня силы ПВО сбили ракеты над Львовщиной и Тернопольщиной
- Также глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что количество пострадавших в результате ракетного удара на Львовщине возросло до шести.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.3
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.1
- Актуальное
- Важное