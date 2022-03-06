Моряки ВМС Великобритании посетили украинских полярников и выразили им поддержку

Об этом сообщает сайт Royalnavy, передает Эспрессо.TV .

Десант ледокола Protector, вместе с моряками и королевскими морскими пехотинцами, доставили ученым свежую пищу, убедились, что они здоровы, и заверил их в поддержке Великобритании для их нации.

Британцы отмечают, что во время разговора с сотрудниками станции узнали, что семьи украинских исследователей попали под обстрел в Харькове и Киеве.

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