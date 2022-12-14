Моряки-пограничники уничтожили российский дрон-камикадзе в Николаевской области
В среду, 14 декабря, Россия атаковала морских пограничников дроном-камикадзе, но украинцы сумели уничтожить беспилотник
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Около полудня моряки-пограничники в Николаевской области уничтожили дрон-камикадзе "Ланцет", которым враг пытался атаковать их катер", - пишут в "Юге".
Оперативное командование также отчитывается, что ситуация в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны.
- Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждено админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом.
- В Министерстве внутренних дел дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении.
- Президент Украины Владимир Зеленский отчитался, что силы украинского ПВО обезвредили все беспилотные летательные аппараты, атаковавшие страну утром 14 декабря.
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