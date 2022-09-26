Морской экспорт российской нефти в Европу сокращается, - Bloomberg
Российский морской экспорт сырой нефти сокращается – поставка становится чуть больше части уровня до полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом информирует Bloomberg .
"Морской экспорт российской сырой нефти в Европу сокращается, а санкции блока будут введены только через два месяца. Поставки за последние недели несколько превысили половину уровня до вторжения и будут подвергаться возрастающему давлению с приближением запрета на импорт", - говорится в сообщении.
Ведомство пишет, что в импорт сократили до менее 300 тыс. баррелей в день, а это примерно четверть объема торговли в регионе до того, как Москва начала полномасштабную войну в Украине. Перенаправление потоков сырой нефти из Европы в Азию, вероятно, остановилось.
"Потоки к трем крупным покупателям российских баррелей - Китаю, Индии и Турции - которые сначала вмешались, чтобы восполнить пробел после того, как европейские покупатели начали избегать экспорта из Москвы, с середины августа уменьшаются. Совокупный поток этих трех стран за четыре недели до 23 сентября снизился примерно на 460 000 баррелей в день по сравнению с максимумом, наблюдавшимся пятью неделями ранее", - добавляют в ведомстве.
Объем танкеров, не указывающих пункты назначения, может сократить разрыв, но не погасит полностью.
- Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России.
- 11 августа АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
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- 24 сентября Индия сократила импорт угля и нефти из России. Ввоз энергетического угля в Индию из России в сентябре сократится впервые за четыре месяца, что может привести к снижению доходов Москвы.
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