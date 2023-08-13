"Зерновая сделка" - это не решение, а повод:

для РФ — через террор в отношении Украины спровоцировать продовольственный кризис, которым кремль шантажирует цивилизованный мир. Таким образом, российские террористы рассчитывают, что им удастся продвинуть условия о снятии санкций с отдельных финансовых структур и отраслей, а также выиграть время в войне на истощение нас, а также политическое усиление сил в странах мероприятия, декларирующих симпатию кремля, а следовательно, достичь выгодных позиций относительно принуждения Запада Украины сесть за стол "переговоров", а точнее капитуляции;

для цивилизованного мира — из-за давления и привлечения "нейтральных" стран к последнему оттянуть во времени прямое столкновение с РФ в противостоянии в черноморском бассейне;

для Украины намекнуть РФ (что уже было сделано), что в морской бой можно играть вдвоем. Тот факт, что мы демонстрируем наши потенциальные возможности поражать российский морской флот и наносить удары по их инфраструктуре, которая является для нас легитимной военной целью — это существенные проблемы обеспечения безопасности, что в свою очередь создает проблемы в экономической и логистической деятельности РФ в Черном море, даже учитывая, что фрахт будет расти в цене из-за увеличения страховых взносов. А при горячей фазе морского боя может вообще поставить под угрозу привлекательность такой деятельности.

Итак, мы плавно переходим к новому этапу войны и по сути еще одного пункта в мировой повестке — это глобальная безопасность в регионе Черноморского бассейна.

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По моему глубокому убеждению — зерновое соглашение как политико-экономическое давление или предмет взаимодействия и сдерживания уже себя практически исчерпал, поскольку "умиротворение" террориста дает ему больше мотивации к агрессивным действиям и увеличения своих геополитических амбиций.

Поэтому я считаю, что это соглашение является хорошим поводом начать планировать новую реальность, задача которой создать все возможные предпосылки для реализации политики безопасности в Черном море.

Учитывая позицию и планы РФ по оккупации и ликвидации Украины, включая оккупацию наших акваторий в море, а в наших планах сохранение нашей государственности и полную деоккупацию наших территорий — отсюда следует вывод: "Морской бой" в Черном море — это неотвратимая реальность!

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Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

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