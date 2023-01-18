Морские пехотицы уничтожили 12 россиян, БМП и артиллерийскую пушку "Нона"

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 17 января, морские пехотинцы уничтожили БМП и 9 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение по россиянам. Уничтожены самоходные артиллерийские орудия "Нона", командно-штабная машина и 3 российских военных.

Окончательные потери врага уточняются.

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