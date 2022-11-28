Морские пехотинцы за сутки уничтожили по меньшей мере 17 оккупантов и два дрона

Об этом информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины .

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

В частности, за прошедшие сутки морские пехотинцы ликвидировали 11 российских захватчиков и два беспилотных летательных аппарата.

Также 27 ноября артиллерийские военные и подразделения Командования морской пехоты ВМС нанесли удар по захватчикам. В результате украинские бойцы уничтожили 6 российских оккупантов.

"Окончательные потери врага уточняются. Слава Украине", – добавляют в ведомстве.