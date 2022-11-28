Морские пехотинцы за сутки уничтожили по меньшей мере 17 оккупантов и два дрона
За минувшие сутки 27 ноября военнослужащие морской пехоты ликвидировали по меньшей мере 17 российских захватчиков и два беспилотника
Об этом информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины .
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба.
В частности, за прошедшие сутки морские пехотинцы ликвидировали 11 российских захватчиков и два беспилотных летательных аппарата.
Также 27 ноября артиллерийские военные и подразделения Командования морской пехоты ВМС нанесли удар по захватчикам. В результате украинские бойцы уничтожили 6 российских оккупантов.
"Окончательные потери врага уточняются. Слава Украине", – добавляют в ведомстве.
- Генштаб сообщил, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян.
- С 24 февраля по 28 ноября РФ потеряли на войне в Украине 87,9 тыс. оккупантов, 2908 танков, 5861 бронемашин и 1899 артиллерийских систем.
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