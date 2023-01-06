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Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 82 оккупантов, уничтожили 37 единиц прицепной артиллерии и хранилище с боеприпасами

6 января, 2023 пятница
19:36
война с Россией

С 29 декабря по 5 января морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 82 российских оккупантов и уничтожили 1 склад с боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские.

В период с 29 декабря по 5 января морпехи ликвидировали 82 оккупантов. Нанесли РФ урон в размере: 3 МТЛБ, 37 единиц прицепной артиллерии, 3 миномета и 1 хранилище с боеприпасами.

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