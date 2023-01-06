Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 82 оккупантов, уничтожили 37 единиц прицепной артиллерии и хранилище с боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские.

В период с 29 декабря по 5 января морпехи ликвидировали 82 оккупантов. Нанесли РФ урон в размере: 3 МТЛБ, 37 единиц прицепной артиллерии, 3 миномета и 1 хранилище с боеприпасами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb