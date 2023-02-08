Морские пехотинцы за день уничтожили 31 оккупанта, 10 БМП и 2 танка
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 7 февраля, морские пехотинцы уничтожили 31 оккупанта, 2 танка и 7 единиц БМП", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение по агрессору. Известно об уничтожении 3 БМП.
Потери врага уточняются.
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