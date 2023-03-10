Морские пехотинцы уничтожили за неделю 174 россиянина, 6 БМП и склад с боеприпасами
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.
В период со 2 по 9 марта морпехи ликвидировали 174 окупантов. Нанесли РФ урон в виде: танк, 6 БМП, БТР, МТЛБ, 7 автомобилей, 5 минометов и хранилище с боеприпасами.
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