Морские пехотинцы уничтожили за неделю 174 россиянина, 6 БМП и склад с боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.

В период со 2 по 9 марта морпехи ликвидировали 174 окупантов. Нанесли РФ урон в виде: танк, 6 БМП, БТР, МТЛБ, 7 автомобилей, 5 минометов и хранилище с боеприпасами.