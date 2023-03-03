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Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 13 россиян

3 мартa, 2023 пятница
03:20
война с Россией

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 1 марта, морские пехотинцы уничтожили 3 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Украинцы уничтожили одну боевую машину пехоты и 10 россиян.

Окончательные потери врага уточняются.

Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
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