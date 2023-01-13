Морские пехотинцы уничтожили за день 4 оккупантов и миномет
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 11 января, морские пехотинцы уничтожили миномет и 4 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Окончательные потери врага уточняются.
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