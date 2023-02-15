Морские пехотинцы уничтожили за день 19 россиян
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальная фейсбук-страница Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 14 февраля, морские пехотинцы уничтожили 19 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение агрессору.
Окончательные потери врага уточняются.
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