Морские пехотинцы уничтожили российское хранилище с боеприпасами и 2 беспилотника
За сутки, 5 декабря, морские пехотинцы ВСУ демилитаризовали российское хранилище с боеприпасами на оккупированных территориях
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 5 декабря, морские пехотинцы уничтожили 5 оккупантов, БМП, 2 БПЛА и хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - пишут морские пехотинцы.
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