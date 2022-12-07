Морские пехотинцы уничтожили российское хранилище с боеприпасами и 2 беспилотника

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 5 декабря, морские пехотинцы уничтожили 5 оккупантов, БМП, 2 БПЛА и хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - пишут морские пехотинцы.

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