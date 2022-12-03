Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами

Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами

3 декабря, 2022 суббота
02:59
война с Россией

В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы ликвидировали 71 российского оккупанта

Об этом Командование морской пехоты сообщило в Фейсбуке.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - отмечают в Командовании.

В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы уничтожили 71 оккупанта. Демилитаризированы: БТР, 2 единицы прицепной артиллерии, один комплекс ЗРК, 1 миномет, 3 автомобиля, 8 беспилотников, а также 2 хранилища с боеприпасами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
30 ноября, 2022 среда
Карта боевых действий: 25-29 ноября. Бахмутскую крепость берут в клещи
2 декабря, 2022 пятница
Педагогов возмутило поведение нардепа Тищенко во время визита в пункт обогрева
2 декабря, 2022 пятница
Ким намекнул, что украинские военные применили новое оружие на Юге
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 декабря
03:26
В России более 20 крылатых ракет в Черном море, - ОК "Юг"
02:15
G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть
01:45
Россия обстреляла Херсон. Город снова без света
01:08
Зеленский: к лету по программе Grain from Ukraine из Украины отправят около 60 судов с продовольствием
00:58
Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022: сетка плей-офф и расписание матчей
00:53
Эксклюзив
Отступление из ЗАЭС для россиян станет вторым Херсоном, – эксглава Госинспекции ядерного регулирования
00:32
Фьюри – Чисора: боксеры провели дуэль взглядов и взвешивания
00:13
ВСУ
ВСУ уничтожили российские склады недалеко от Каховки и Бердянска, - ОВА
00:00
Россия за день нанесла 76 ударов по Сумщине. Повреждены склады местного хозяйства
2022, пятница
2 декабря
23:39
Данилов убежден, что у России после поражения в Украине заберут ядерное оружие
23:38
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 декабря
23:26
"Украина имеет полное право отвоевать Крым", - глава Мюнхенской конференции безопасности
23:23
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 2 декабря
23:14
Швейцария выбила Сербию из ЧМ-2022
23:11
Избежать санкций: в Кыргызстане банки прекратили обслуживать российские карты "Мир"
23:02
Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам, - Белый дом
23:01
Камерун неожиданно победил Бразилию, но вылетел из ЧМ-2022
22:41
Глаза свиней или коров в конвертах: Кулеба уточнил, что письма-угрозы получили 17 украинских посольств
22:27
Минобороны отменило аккредитацию издания "Страна"
22:09
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия не покинет ЗАЭС, потому что это постоянный объект шантажа. Колонка Сергея Згурца
22:06
OPINION
Не ждите от россиян раскаяния
21:52
Эксклюзив
Мы имеем право и можем нанести превентивные удары по беларусским или российским войскам, которые будут надвигаться на Украину из Беларуси, - военный эксперт Свитан
21:23
Германия среди стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь, - Столтенберг
20:57
Подоляк
"ВСУ помогут": Подоляк назвал условие дипломатического урегулирования войны
20:47
Добыча российской нефти в 2023 году упадет на треть из-за санкций, - Reuters
20:21
Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в составе ПЦУ, - Евстратий Заря
20:16
Эксклюзив
Кременная станет самым перспективным направлением для развития украинского контрнаступления на Луганщине, - председатель Северодонецкой РВА
20:11
На фронте погиб майор ГБР Артем Присяжнюк
20:06
OPINION
Лис в курятнике. Выгонят ли Россию из Совбеза ООН?
19:56
Комиссия ООН настаивает на создании реестра жертв войны РФ против Украины и программ репараций
19:50
Евросоюз открыл в Киеве лабораторию киберзащиты для ВСУ
19:22
В ДТЭК сказали, когда Украина сможет перейти на плановые графики отключения электроэнергии
19:20
Свет
По Киеву будут курсировать бесплатные автобусы, а метро приостановит движение в случае полного отсутствия электроснабжения в результате новых ударов РФ
19:04
ВСУ ликвидировали до 70 оккупантов под Бахмутом и сбили вражеский вертолет в районе Купянска
19:01
ООН
ООН расследует, являются ли обстрелы Россией украинской инфраструктуры военным преступлением
18:48
Испания передает 4,5 млн евро на энергетическую поддержку Украины
18:40
СБУ обнаружила в епархиях УПЦ (МП) пропагандистские методички Кремля, "учение о сатанизме", нацистскую символику
18:38
Потребности украинских предприятий и граждан в электричестве обеспечены на 40-50%, – Шмыгаль
18:28
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает горючее в то время, когда в Европе цена на него падает
18:22
Эксклюзив
Беларусской армии нужно увеличивать в 5-6 раз свои войска, чтобы выполнить какие-то боевые задачи этой военной кампании, - военный эксперт Свитан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV