Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами
В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы ликвидировали 71 российского оккупанта
Об этом Командование морской пехоты сообщило в Фейсбуке.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - отмечают в Командовании.
В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы уничтожили 71 оккупанта. Демилитаризированы: БТР, 2 единицы прицепной артиллерии, один комплекс ЗРК, 1 миномет, 3 автомобиля, 8 беспилотников, а также 2 хранилища с боеприпасами.
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