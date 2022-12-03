Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами

Об этом Командование морской пехоты сообщило в Фейсбуке.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - отмечают в Командовании.

В период с 26 ноября по 1 декабря морские пехотинцы уничтожили 71 оккупанта. Демилитаризированы: БТР, 2 единицы прицепной артиллерии, один комплекс ЗРК, 1 миномет, 3 автомобиля, 8 беспилотников, а также 2 хранилища с боеприпасами.

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