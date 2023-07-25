Морские пехотинцы уничтожили российский вертолет Ка-52
Утром 25 июля воины 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали вертолет Ка-52 армии врага
Об этом сообщает пресс-служба 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины .
Сообщается, что сегодня в 07:43 бойцы бригады попали переносным зенитно-ракетным комплексом вражеский Ка-52.
"Утро морпехов начинается не с кофе", - комментируют военные.
Место уничтожения российского вертолета украинские защитники не уточняют в целях безопасности.
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