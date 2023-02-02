Морские пехотинцы уничтожили российский РСЗО, 4 беспилотника и хранилище с боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 1 февраля, морские пехотинцы уничтожили 21 оккупанта и 4 беспилотника", - пишут морские пехотинцы.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Известно об уничтожении самоходной гаубицы "Мста-С", "Град", 2 прицепные пушки-гаубицы Д-20 и хранилище боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

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