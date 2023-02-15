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Морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост россиян и гаубицу "Мста-С"

15 февраля, 2023 среда
02:41
война с Россией

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 13 февраля, морские пехотинцы уничтожили 3 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении самоходной гаубицы "Мста-С", прицепной пушки-гаубицы Д-20 и наблюдательного поста.

Окончательные потери врага уточняются.

Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
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