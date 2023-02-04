Морские пехотинцы уничтожили 6 россиян и ЗРК "Тор"

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 3 февраля, морские пехотинцы уничтожили 4 оккупантов", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по террористам. В настоящее время известно об уничтоженном зенитном ракетном комплексе "Тор-М2ДТ" и 2 ликвидированных российских военных.

Окончательные потери врага уточняются.