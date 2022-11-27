Морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами
В период с 19 по 25 ноября украинские морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами
Об этом сообщает командование морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командование морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут в командовании.
В период с 19 по 25 ноября воины-морские пехотинцы ликвидировали 88 оккупантов. Уничтожили 4 танка, 3 БМП, 6 САУ, 2 единицы прицепной артиллерии, 1 комплекс ЗРК, 2 миномета и 10 автомобилей.
Также демилитаризовали 4 беспилотника и 4 хранилища с боеприпасами.
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