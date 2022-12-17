Морские пехотинцы уничтожили 39 россиян, комплекс ЗРК, 2 беспилотника и 3 хранилища с боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские.

В период с 9 по 15 декабря морпехи ликвидировали 39 оккупантов. Нанесли РФ урон в виде: 1 танк, 4 БМП, 1 САУ, 3 единицы прицепной артиллерии, 6 автомобилей, 1 комплекс ЗРК, 2 беспилотника и 3 хранилища с боеприпасами.

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