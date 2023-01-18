Морские пехотинцы уничтожили 17 россиян, 2 гаубицы "Мста-С" и беспилотник
Украинские морские пехотинцы продолжают уничтожать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 16 января, морские пехотинцы уничтожили грузовик, БПЛА и 13 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Уничтожены 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и 4 российских военных.
Окончательные потери врага уточняются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное