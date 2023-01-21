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Морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов и 2 единицы артиллерии

21 января, 2023 суббота
20:25
война с Россией

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 20 января, морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Известно об уничтоженной прицепной пушке "Гиацинт-Б" и пушке-гаубице "Д-20".

Окончательные потери врага уточняются.

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Украина
военные силы Украины
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