Морские пехотинцы уничтожили 10 оккупантов и БМП

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 24 января, морские пехотинцы уничтожили БМП и 10 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Окончательные потери врага уточняются.

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