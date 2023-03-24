Морские пехотинцы ликвидировали за день БТР и 20 россиян
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 22 марта, морские пехотинцы уничтожили один БТР и 20 россиян.
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