Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 3 марта, морские пехотинцы уничтожили 14 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение по агрессору. Украинцы уничтожили одну боевую машину пехоты и 15 россиян.

Окончательные потери врага уточняются.