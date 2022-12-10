Морские пехотинцы ликвидировали 80 оккупантов. Уничтожено 5 РСЗО, 4 беспилотника, ЗРК и хранилище с боеприпасами
В период со 2 по 8 декабря морские пехотинцы ликвидировали на поле боя 80 российских оккупантов и уничтожили 4 беспилотника
Об этом Командование морской пехоты сообщило в фейсбуке.
За 2-8 декабря РФ потеряла в бою с морскими пехотинцами 80 оккупантов. Уничтожены 2 танка, 5 единиц РСЗО, 8 минометов, 2 БМП, 1 САУ, 6 единиц прицепной артиллерии, грузовик, 1 ЗРК, 4 беспилотника.
Украинская артиллерия также уничтожила одно хранилище с боеприпасами россиян.
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