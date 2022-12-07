Морские пехотинцы ликвидировали 36 оккупантов. Уничтожено 5 РСЗО, 2 танка и грузовик

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

За прошедшие сутки, 6 декабря, морские пехотинцы уничтожили танк, 3 миномета, грузовик и 21 оккупанта. Артиллерия нанесла огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожено 15 россиян.

В целом РФ потеряла 36 оккупанты, 2 танка, 5 единиц РСЗО, 8 минометов и грузовик.

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