Морские пехотинцы ликвидировали 36 оккупантов. Уничтожено 5 РСЗО, 2 танка и грузовик
В сутки, 6 декабря, воины морской пехоты уничтожили на поле боя 36 российских оккупантов
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
За прошедшие сутки, 6 декабря, морские пехотинцы уничтожили танк, 3 миномета, грузовик и 21 оккупанта. Артиллерия нанесла огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожено 15 россиян.
В целом РФ потеряла 36 оккупанты, 2 танка, 5 единиц РСЗО, 8 минометов и грузовик.
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