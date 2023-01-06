Морские пехотинцы ликвидировали 26 оккупантов
За сутки, 4 января, морские пехотинцы ликвидировали 26 российских оккупантов
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 4 января, морские пехотинцы уничтожили 2 миномета и 20 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Пока известно об уничтожении 6 оккупантов.
Окончательные потери врага уточняются.
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