Морские пехотинцы ликвидировали 19 оккупантов и уничтожили 1 хранилище с боеприпасами
За сутки 3 января бойцы морской пехоты уничтожили на поле боя 19 российских оккупантов
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 3 января, морские пехотинцы уничтожили 16 оккупантов и хранилище с боеприпасами", - пишут морские пехотинцы.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение по россиянам. Пока известно об уничтожении 3 оккупаантов.
Окончательные потери врага уточняются.
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