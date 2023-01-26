Морские пехотинцы ликвидировали 13 россиян, уничтожили 4 миномета и 1 РСЗО

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 26 января, морские пехотинцы уничтожили 4 оккупантов", - пишут морские пехотинцы.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по россиянам. Известно о 9 ликвидированных россиянах, 4 уничтоженных минометах и 1 РСЗО.

Окончательные потери врага уточняются.

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