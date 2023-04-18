Об этом говорится в сообщении в фейсбуке UAnimals.

"Вчера, 17 апреля, блогер под ником st.makeeva.family опубликовала в тик-ток видео из гостиничного номера Nemo Hotel Resort&SPA. На видео видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, вероятно, предоставили из дельфинария для фотосессии", – говорится в заявлении.

Всеукраинское гуманистическое движение, борющееся за права животных, получило сообщение с просьбой предотвратить издевательство.

"Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев", - отмечают в UAnimals.

Видео и фото в гостиничном номере Nemo Hotel Resort&SPA, не в дельфинарии. Вероятно, такие услуги с дикими животными предоставляют жильцам, что "негуманно и незаконно": "Такое поведение блогеров и руководства гостиничного комплекса Nemo является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации".

Сообщается, что эта история в очередной раз показывает, что животные для дельфинариев только инструмент заработка.

В эфире Телеканала Киев заведующий океанариумом Nemo Станислав Дузь заявил, что информация об эксплуатации морских животных является манипуляцией.

"Ежедневно в сопровождении своего тренера морские котики, которые являются элементом обогащения среды, прогуливаются не только по дельфинарию, но и по прилегающей территории, в частности, гостиницы Nemo. Это случай, что тренер, который был со своим любимцем в отеле, каждый раз пытаясь подобрать новый маршрут, повышающий интерес животного, усиливает эмоциональный фон, следуя одним из маршрутов, они встретили блогеров, с которыми познакомились несколько дней назад, вдруг возникла мысль снять что-то интересное, они это не усовершенствовали, а сделали так, как им пришло в голову. Весь негатив, который у нас есть, я считаю манипуляцией простыми фактами. Никто не издевается над животными. Это вполне нормальное для них поведение", - говорит заведующий комплексом.

Известно, что это блогеры Анастасия Макеева и Олег Машуков.

Машуков в инстаграмме назвал ситуацию фейком и впоследствии извинился: "Я такой человек, который не издевается над животными и не хочет ничего плохого сделать. С моей точки зрения было неправильно выкладывать видео с животными и есть как и нормальные люди, есть и не очень".