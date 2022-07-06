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Главная война с Россией Морские коридоры для украинского зерна могут проходить через прибрежные воды стран НАТО, - экс-замначальника штаба ВМС Украины
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Морские коридоры для украинского зерна могут проходить через прибрежные воды стран НАТО, - экс-замначальника штаба ВМС Украины

6 июля, 2022 среда
15:19
война с Россией

Основными угрозами для судов, которые могут поставлять зерно из портов Украины, являются ракетная и минная угроза, их нужно нейтрализовать

Об этом в эфире Эспрессо сказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

"Основными угрозами для судов, которые могут поставлять зерно из портов Украины, является ракетная и минная угроза, их нужно нейтрализовать. Самый простой путь - политический, если Россия скажет "Мы не трогаем, уважаем ООН". На это надеяться очень сложно", - отметил он. .

По мнению Рыженко, нужно провести минную разведку портов, если соглашение о разблокировании портов будет достигнуто.

"Мины в Черном море появились очень странно. Сейчас физически надо, чтобы этих на фарватерах портов не было. Дальше нужно обеспечить проход этих гуманитарных конвоев к проливу Босфор. Возможно, это делать через центральную часть Черного моря – это будет быстрее, но угроза там может быть больше. Там могут быть и ракетные удары, и удар подлодки", - сказал экс-военный.

Рыженко добавил, что морские коридоры могут проходить через прибрежные воды стран НАТО

"Можно делать это из-за прибрежных вод стран западного побережья Черного моря - это Украина, Румыния, Болгария, Турция. В Турцию российские подлодки в пределах тех вод не могут находиться, там глубины менее 50 метров", - подытожил он.

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Украина
Турция
зерно
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