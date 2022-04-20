Морская охрана Украины запретила судоходство и рыболовство в устьях Дуная из-за российских мин
Морская охрана ГПСУ запретила рыболовство и судоходство в девяти устьях реки Дунай из-за опасности подрыва судов на дрейфующих минах, заложенных в Черном море россиянами
Соответствующее сообщение командира 18-го отряда Морской охраны ГПСУ обнародовала пресс-служба исполкома Вилковского горсовета Одесской области.
"Из-за минной опасности запрещен судоход устьями Очаковское (0-6 км), Прорва, Полуденное, Потапово, Анкудиново, Швыдке, Восточное и Цыганское, в части Старостамбульского устья (от устья Лимба до точки впадения в Черное море), а также и в Жебрияновской бухте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрещен также выход маломерных судов во внутренних водных путях украинского района Дуная.
- Напомним, Россия заменяла значительную часть Черного моря, используя мины, украденные во время оккупации Крыма. Многие из них дрейфуют и представляют значительную угрозу гражданскому судоходству.
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