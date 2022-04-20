Морская охрана Украины запретила судоходство и рыболовство в устьях Дуная из-за российских мин

Соответствующее сообщение командира 18-го отряда Морской охраны ГПСУ обнародовала пресс-служба исполкома Вилковского горсовета Одесской области.

"Из-за минной опасности запрещен судоход устьями Очаковское (0-6 км), Прорва, Полуденное, Потапово, Анкудиново, Швыдке, Восточное и Цыганское, в части Старостамбульского устья (от устья Лимба до точки впадения в Черное море), а также и в Жебрияновской бухте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрещен также выход маломерных судов во внутренних водных путях украинского района Дуная.



Напомним, Россия заменяла значительную часть Черного моря, используя мины, украденные во время оккупации Крыма. Многие из них дрейфуют и представляют значительную угрозу гражданскому судоходству.

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