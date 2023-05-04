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Моршинскую отдали конкурентам: что не так с антироссийскими санкциями?

Козаченко Дарья
4 мая, 2023 четверг
14:20
Статьи

В Украине идет конфискация российского имущества и активов подсанкционных лиц. Это, безусловно, очень положительное явление. Но как оказалось, санкционный процесс налажен небезупречно, а вовлеченные в него государственные учреждения допускают ошибки. Под арест нередко попадают и те части компаний, принадлежащих украинскому бизнесу

Санкционные предпосылки

В прошлом году Верховная Рада приняла закон о конфискации имущества россиян и белорусов. Документ ввел новый вид санкции – взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу. Украинцы обрадовались, ведь бизнес граждан из стран-агрессоров наконец будет работать на обороноспособность и восстановление нашего государства. Но конфискационный процесс оказался довольно непродуманным и неразборчивым: во многих случаях, вместе с активами россиян и белорусов, государственные учреждения начали забирать бизнес и самих украинцев. Более того, передавать эти частицы не государству, а отдельным частным фирмам.

Под горячую руку конфискаторов попал крупнейший производитель бутилированной воды в Украине – IDS Ukraine, выпускающая популярные марки «Моршинская» и «Миргородская». Сотрудники Бюро экономической безопасности наложили арест на корпоративные права всей компании, а не только на долю россиян. Таким образом, пострадали интересы украинцев - основателей фирмы, а также акционеров и инвесторов из Грузии и Великобритании.

Произошло все в кратчайшие сроки. В мае 2022 года Верховная Рада принимает закон о конфискации российского имущества, а уже в июне сотрудники Бюро экономической безопасности инициируют наложение ареста на все корпоративные права "Моршинской" и "Миргородской".

Как "Моршинская" оказалась в руках россиян

Далекие и бурные 90-е уже в независимой Украине. Город Моршин во Львовской области. Лечебная вода из здешних источников приобретает популярность по всей Европе. На курорт съезжаются туристы из разных стран. Местный житель Всеволод Билас вместе с партнерами организует производство минеральной воды. Заводы развивались и нуждались в инвестициях. В 2012 году мажоритарные акционеры IDS, а именно жители Великобритании, этнические грузины – семья Патаркацишвили, приняли решение продать часть акций компании российскому олигарху Фридману и другим россиянам. В 2012-м году это была абсолютно законная продажа. Все произошло в российской аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, - рассказывает акционер Всеволод Билас:

“Когда преступный режим Януковича хотел у меня все отобрать, мажоритарные акционеры из Великобритании – этнические грузины – выставили на продажу какую-то свою долю. И тогда Фридман и компания зашли к нам”.

По состоянию на 2022 год более 50% акций компании принадлежало британцам и украинцам. В частности, почти 35 имели граждане Великобритании – семья Патаркацишвили. Правительство Грузии владело почти восемью процентами. Миноритарные акционеры, в том числе Всеволод Билас, имели – 7,45%. Меньше половины акций принадлежали россиянам, в частности, 18,23% – Фридману.

"Они имеют менее 50% и, согласно международному законодательству и законодательству Украины, они не имеют доступа к управлению компанией, они не имеют доступа к получению дохода от ее деятельности", - говорит Всеволод Билас.

Как "Моршинскую" передали конкурентам

Но, не разобравшись в структуре собственности, сотрудники БЭБ налагают арест на корпоративные права не только россиян, но и всей компании IDS Ukraine. В июне прошлого года все арестованные активы попадают в Национальное агентство розыска и менеджмента активов. В феврале Арма начинает искать для компании управляющего. Объявляет конкурс, на который приходят десять претендентов. Восемь компаний сразу отвергают, допустив к аукциону всего две. И выигрывает на конкурсе – прямой конкурент IDS Ukraine – компания “Карпатские минеральные воды”, – рассказывает юрист Вадим Вичка: “Управителем для нашей компании назначается компания, которая совсем других масштабов деятельности. Их общий оборот около 700 миллионов в год. При том что наш бизнес только 700 миллионов платит налогов”.

Как проходил конкурс? АРМА объявила его 10 февраля. И уже через 12 дней завершила прием документов. Юрист убеждает: срок слишком короткий:

Как можно составить программу управления бизнесом, если ты не владеешь никакой информацией об этом бизнесе? Ты не знаешь никаких экономических процессов этого бизнеса, логистических, производственных и т.п. То есть, с потолка написана какая программа, представленная в АРМУ”.

Победителя - ООО "Карпатские минеральные воды" - объявили 13 марта. Чтобы понять, как АРМА его избрала – мы обратились в Нацагентство с журналистским запросом. В ответе Управления менеджмента активов АРМА сообщило, что для проведения конкурсного отбора были установлены следующие критерии:

- наличие достаточной материально-технической базы и количества работников;

- информации о финансовом состоянии, отсутствии судимостей и санкций;

- отсутствие связей с собственниками арестованных активов;

– опыт коммерческой деятельности на конкретном рынке.

Ключевое значение для конкурсного отбора имеет представление полной, качественной, всесторонне аргументированной программы управления активами.

В IDS Ukraine указывают на нарушения, которые были допущены при передаче компании в управление конкурентам: «Первое, победитель должен иметь лицензию Нацкомиссии. Ни у одного из участников конкурса такой лицензии нет. Второе, чтобы передать в управление эти акции, должно быть разрешение антимонопольного комитета на концентрацию – его так же нет. Также нужно произвести оценку акций. Ее так же нет”, - настаивает Всеволод Билас.

Как ООО "Карпатские минеральные воды" будет развивать "Моршинскую"?

Основателем ООО "КАРПАТСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ", которому передали в управление Моршинскую и Миргородскую, является кипрская и украинская компании, а конечным владельцем - Сергей Устенко, сын бывшего председателя Социалистической партии Украины Петра Устенко. Год назад деятельность партии была остановлена решением СНБО.

Мы получили документ Карпатских минеральных вод с программой управления компанией IDS Украина. В нем, в частности, говорится о том, как новый управляющий будет развивать "Моршинскую" и "Миргородскую":

“Прежде всего, ООО “Карпатские Минеральные Воды” будут определены новые руководители юридических лиц, корпоративные права которых арестованы.

Также менеджмент Карпатских минеральных вод видит развитие арестованных активов путем эффективного использования передовых технологий и планирует оптимизировать основные составляющие бизнеса: реализацию, материально-техническую базу и персонал”.

Другими словами, заводы ждет увольнение работников и уменьшение мощностей производства, - говорит юрист IDS Украина Вадим Вичка: “Это все направлено на то, чтобы как минимум уменьшить масштабы этого бизнеса или вообще его остановить. Для того чтобы занять свободное место на полке и продолжать развивать свой бренд”.

Так ли это на самом деле – мы спросили у директора ООО "КАРПАТСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" Александра Краснюка. Но отвечать на вопросы он отказался.

Мы также связались с Сергеем Устенко и направили несколько журналистских запросов. Владелец "Карпатских минеральных вод" обещал комментарий, и мы его до сих пор ждем.

Чем опасны неразборчивые санкции?

Между тем, экономисты убеждают: неразборчивое наложение санкций ставит под удар не только отдельных украинских предпринимателей, но и экономику в целом.

“Те украинские компании, где есть украинские собственники или контроль украинских собственников, должны дальше работать. Потому что это рабочие места, это уплата налогов в бюджеты всех уровней в Украине, и поэтому нам сейчас нужно беречь каждого субъекта хозяйствования для того, чтобы поддерживать украинскую экономику”, - убежден Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины.

Украинские и британские акционеры IDS-Украина заявили, что будут отстаивать свои права в судах. Кейс с Моршинской и Миргородской – не единственный, когда при попытках арестовать российское имущество страдает украинский бизнес. В пользу государства было конфисковано 100% акций Жежелевского и Хустского карьеров. Оба объекта ранее входили в орбиту подсанкционного российского бизнесмена Олега Дерипаски, и в 2021-м владельцами стали четверо украинцев и гражданин Германии. Также "российский след" привел к аресту одного из столичных ТРЦ - Lake Plaza, еще до полномасштабного вторжения у россиян приобрел гражданин Украины.

Автор: Дарья Козаченко

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