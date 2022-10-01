Морпехи за неделю ликвидировали более 140 россиян и 10 САУ
Военные части и подразделения командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за неделю ликвидировали 144 россиянина и 10 САУ
Об этом Командование морской пехоты сообщило в facebook .
"По уточненным данным, в период с 24.09.2022 по 30.09.2022 наши воины уничтожили: личного состава - 144 оккупатов, танков - 15, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 15, САУ - 10, прицепной арты - 3, автомобильной техники - 13, РЛС - 2, БПЛА "Орлан" - 1, а также хранилищ с боеприпасами - 7", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 1 октября известно, что с 24 февраля по 1 октября Россия потеряла около 59 610 оккупантов, 4949 бронемашин, 2354 танка, 1009 дронов и вертолет.
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