Морпехи за неделю ликвидировали более 140 россиян и 10 САУ

Об этом Командование морской пехоты сообщило в facebook .

"По уточненным данным, в период с 24.09.2022 по 30.09.2022 наши воины уничтожили: личного состава - 144 оккупатов, танков - 15, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 15, САУ - 10, прицепной арты - 3, автомобильной техники - 13, РЛС - 2, БПЛА "Орлан" - 1, а также хранилищ с боеприпасами - 7", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября известно, что с 24 февраля по 1 октября Россия потеряла около 59 610 оккупантов, 4949 бронемашин, 2354 танка, 1009 дронов и вертолет.