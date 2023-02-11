Морпехи за день уничтожили 38 россиян и 5 гаубиц "Мста-С"

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 10 февраля, морпехи уничтожили 38 кафиров и МТЛБ", - пишет Командование.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 5 самоходных гаубиц "Мста-С".

Окончательные потери врага уточняются.